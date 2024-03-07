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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de kadrosuna katmak için bir kız çocuğu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke ilinde işgal ettiği Tel Temir beldesinden 16 yaşındaki bir kız çocuğunu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de kadrosuna katmak için bir kız çocuğu daha kaçırdı

Tel Abyad

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Tel Temir beldesinden 16 yaşındaki V.A.K'nin, PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi. 

Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti. 

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor. 

PKK/YPG'li teröristler, Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesinden 28 Ocak ve 11 Şubat tarihlerinde kız çocuğu S.A.M, 13 yaşındaki erkek çocuğu M.A.N. ve 15 yaşındaki erkek çocuğu B.N.N. ile Haseke'nin Malikiyye ilçesinden 16 yaşındaki erkek çocuğu A.F.H'yi, silahlı kadrosuna katmak için kaçırmıştı. 

2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler (BM), Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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