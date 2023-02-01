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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG Haseke’de 55 genci daha zorla silahlı kadrosuna aldı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke ilinde işgalinde tuttuğu bölgelerde son 3 günde çoğu Arap 55 genci daha zorla silahlı kadrosuna kattı.

Eşref Musa   | 01.02.2023
Terör örgütü PKK/YPG Haseke’de 55 genci daha zorla silahlı kadrosuna aldı

Tel Abyad/Haseke

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, PKK/YPG, işgalindeki Haseke'de Arap gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katmaya devam ediyor.

PKK/YPG'li teröristler, köy girişleri ve ilçelerde kurduğu sözde yol kontrol noktalarında Haseke'ye bağlı İskenderune, Cezaa, Mustafaviyye, Kahurte ve Tel Aver köylerden 38 genci, Tel Köçer ve Cevadiyye beldelerindeki pazar yerlerinden de 17 genci olmak üzere toplamda 55 genci daha alıkoydu.

Terör örgütü son 3 günde alıkoyduğu 55 genci Haseke’ye bağı Malikiyle ilçesindeki sözde toplama ve eğitim kampına götürdü.

Terör örgütü PKK/YPG, son bir haftada Haseke ve Halep illerinde işgalinde tuttuğu bölgelerde 108 genci alıkoymuştu.

Böylece terör örgütü 25 ocak tarihinden bu yana en az 163 genci zorla silahlı kadrosuna kattı. 

Münbiç ilçesinde esnaf, gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katan terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etmek için 26 Ocak'ta kepenk indirmişti. 

PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.

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