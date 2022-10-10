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Dünya

Terör örgütü PKK yandaşları Strazburg'daki Avrupa Konseyi önünde gösteri yaptı

Terör örgütü PKK yandaşlarının Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası önündeki eylemine şahit olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, durumun hukuka ve Konsey'in var oluş amacına aykırı olduğunu söyledi.

Selen Temizer   | 10.10.2022
Terör örgütü PKK yandaşları Strazburg'daki Avrupa Konseyi önünde gösteri yaptı

Brüksel

PKK yandaşları Strazburg'daki Avrupa Konseyi binası önünde "Öcalan'a özgürlük" temalı pankartlar açarak gösteri yaptı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Konsey'e bir haftalık çalışma toplantıları için gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Avrupa Konseyi binası önünde terör yandaşlarının gösteri yapmasına izin verilmesine tepki gösterdi.

Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyinin varlık nedeni hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması. Dolayısıyla kendi varlık nedenine aykırı davranıyor. Terörist övmek bir suçtur. Bunun ifade özgürlüğü ile açıklanması mümkün değil. Bana göre hukuka aykırı bir durum söz konusu. Buna göz yumuluyorsa bu da yanlış." dedi.

Durumun "hem Konsey hem insan hakları hem de terörle mücadele açısından kaygı verici olduğunu" vurgulayan Yaşar, "Çarşamba günü Türkiye ile ilgili rapor görüşülecek. Her konuda Türkiye'ye akıl veriyorlar ama ciddi bir çifte standart ve ikiyüzlülük söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

PKK yandaşları, zaman zaman Avrupa Konseyi binası önünde gösteriler düzenliyor.

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