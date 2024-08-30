Dolar
34.07
Euro
37.70
Altın
2,516.12
ETH/USDT
2,526.00
BTC/USDT
59,539.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasındaki Denis Daniel Korkmaz sınır dışı edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ı ortak operasyonla yakalayıp sınır dışı etti.

Utku Şimşek  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasındaki Denis Daniel Korkmaz sınır dışı edildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen Korkmaz, Fransa'da terör örgütü PKK/KCK adına para toplama, örgüte adam kazandırma, insan ve malzeme aktarımı şeklinde illegal faaliyetler yürütüyordu.

MİT tarafından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde olduğu tespit edilen Korkmaz, MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla yakalandı.

Terör örgütünün sözde Fransa yapılanmasında yer alan Korkmaz, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, TSK komuta kademesiyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı
Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü
Başakşehir'de virajı alamayan kamyonet bahçeye düştü
Milli Savunma Bakanlığından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel video klip

Benzer haberler

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasındaki Denis Daniel Korkmaz sınır dışı edildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasındaki Denis Daniel Korkmaz sınır dışı edildi

MİT, PKK/KCK'lı 2 teröristi Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından terörist Gülistan Tekik'i Irak'ta etkisiz hale getirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet