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Dünya

Terör örgütü destekçisi milletvekilinden İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Kakabaveh, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında gerçekleşen üçlü muhtıra konusunda sergilediği tutum gerekçesiyle İsveç Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu.

Atila Altuntaş   | 04.07.2022
Terör örgütü destekçisi milletvekilinden İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

Stockholm

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında gerçekleşen üçlü muhtıra konusunda sergilediği tutum gerekçesiyle İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonuna suç duyurusunda bulundu.

Ülkenin remi haber ajansı TT'nin haberinde, Kakabaveh'in, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü muhtıranın "yasa dışı" olduğu ve Dışişleri Bakanı Linde'nin yetkilerini ihlal ettiği yönünde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Haberde, İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü vermesinden rahatsız olduğu kaydedilen Kakabaveh'in, İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceği maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.

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