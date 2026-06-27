Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 178 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 212'si "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 6'sı başsavcılıkça serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğince yapılan sorgu işleminin ardından 178 şüpheli tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.