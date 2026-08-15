Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 3 kişiye ilişkin bilgi güncellendi

Büşranur Keskinkılıç
15 Ağustos 2026•Güncelleme: 15 Ağustos 2026
BMGK'nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesinde yer alan 3 kişiye ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.