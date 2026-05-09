Tenerife halkı, hantavirüs vakalarının görüldüğü geminin Ada'ya gelmesine şüpheli yaklaşıyor

Kovid-19 salgını döneminde İspanya'daki ilk vakaların Kanarya Adaları'nda çıkmasının da etkisiyle yeni bir tehlike yaşamaktan korkan bölge sakinleri, yetkililerden gemideki yolcuları Ada'dan en güvenli ve en kısa sürede tahliye etmesini talep ediyor.

AA muhabirine konuşan bölge halkı, genel olarak virüs ve alınan önlemler hakkında bilgileri olmamalarından yakındı.

"Öyle gözüküyor ki 2020'de Kovid salgınındaki durumdan ders almadık"

Tenerife'de taksicilik yapan ve soyismini vermek istemeyen Luis, "Ben geminin buraya gelmesinde hemfikir değilim. Öyle gözüküyor ki 2020'de Kovid-19 salgınındaki durumdan ders almadık. Hantavirüs ile ilgili her şey bilinmiyor. Uzmanlar halen bu virüsün yayılıp yayılmayacağına cevap vermiyor. Özellikle küçük çocuğumun sağlık sorunları olmasından dolayı korkuyorum." şeklinde konuştu.

Çok rahat hareket edildiğini vargulayarak hantavirüsün Tenerife'de birkaç kişide görülmesi halinde kontrol edilemeyeceğine inandığını söyleyen Luis, endişelerini "Hiçbir şey net değil. Virüsün insan vücudundaki gelişimi, etkileri hakkında halktan kimsenin bilgisi yok." sözleriyle dile getirdi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

"Bu konuyla ilgili ortada çok fazla panik havası ve yanlış bilgi olduğu bir gerçek"

Virüs hakkında çok fazla bilgisi olmadığını anlatan Nieves de "Tenerife'nin sadece bir geçiş noktası olacağını, yolcuların karaya ayak basmayacaklarını söylediler ama olası bir virüs vakasında Kanarya Adaları buna hazırlıklı mı bilmiyorum." dedi.

"Bu konuyla ilgili ortada çok fazla panik havası ve yanlış bilgi olduğu bir gerçek." diyen Nieves, uzmanların halkı olası sorunlara karşı en iyi şekilde bilgilendirmesini istedi.

Nieves, "Şu an için endişeliyim diyemem. Pazar günkü (geminin geleceği gün) programım halen devam ediyor. Ama Kanarya Adaları'nda bir vaka çıkarsa elbette ki endişelenmeye başlarım." şeklinde konuştu.

"Eğer insani bir durumdan söz ediyorsak elbette bir el uzatmak gerek"

Tahliyelerin çok kontrollü olacağını düşündüğünü ve bundan dolayı şimdilik endişe duymadığını dile getiren Juan da şu açıklamada bulundu:

"Eğer insani bir durumdan söz ediyorsak elbette bir el uzatmak gerek, bu insanlara yardım etmek gerekir. Virüs bulaşsın ya da bulaşmasın belirsizlik içinde bir yerde kapalı tutulmak hiç de hoş olmamalı. Bu gözle bakıldığında geminin gelmesi doğru. Ancak ben, İspanya hükümetinin gemi için burayı seçmesini doğru bulmuyorum. Çünkü çok daha fazla imkanı olan, hastaneleri daha elverişli başka yerler var. Burada Tenerife'de ya da La Palma'da çok az yatak kapasitesi var."

"Gerekli önlemler alındığında benim endişem sıfır"

Tenerife'de yaşayan biyolog Rosa ise "Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) yeterli sağlık imkanı olmaması, yolcular arasında 14 İspanyol'un bulunması ve İspanya'nın bu tür durumlara hazırlıklı olması nedeniyle geminin Tenerife'ye getirilmesi bence çok normal." diye konuştu.

Hiçbir şekilde endişe duymadığını dile getiren Rosa, "Endişelenmemiz gereken başka şeyler var. Dünyada her an bizi şaşırtabilecek milyonlarca virüs var. Ama bu virüs (hantavirüs) biliniyor ve nasıl karşı konulacağı da biliniyor. Gerekli önlemler alındığında benim endişem sıfır." ifadelerini kullandı.

Halk arasında konuşulan ya da basında yer alan endişeleri "abartılı" gördüğünü kaydeden Rosa, geminin limana yanaşacağı gün olan 10 Mayıs'ta "her zamanki gibi bir pazar günü yaşayacağını" aktardı.

Lourdes ise "İnsani açıdan, yolcuların onurunu da düşündüğümüzde geminin Tenerife'ye getirilmesinden yanayım." dedi ve düzensiz göçmen akınından dolayı Ada'nın acil durumlara alışık olduğunu, gerekli önlemlerin alınacağına inandığını ve hiçbir endişe duymadığını vurguladı.

Diğer yandan kruvaziyer gemiyle geldikleri Tenerife'yi dolaşan ABD'li çift de "Ada halkının geminin neden buraya gelmesini istemediğini anlayabiliyorum. Daha fazla bilgilendirmeye ihtiyaç duydukları görülüyor. İnsandan insana bulaşıcı mı yoksa sadece belirli kişilerle mi sınırlı? Endişenizi anlayabiliyorum ama biz gemi gelmeden buradan ayrılacağız. Eğer burada olsaydık biraz endişelenirdik. Size iyi şanslar." şeklinde konuştu.

Temel geçim kaynağı turizm olan, yıllık gelirinin yüzde 40'a yakını bu sektörden elde eden Kanarya Adaları'nda özerk yönetim hükümeti de, şimdiye kadar 3 kişinin öldüğü hantavirüs vakalarının tespit edildiği geminin Tenerife'ye gelmesine karşı çıkıyor.

İspanya hükümeti "MV Hondius" gemisinin geleceği Tenerife'deki Granadilla de Abona Limanı'nda ve yolcuların ülkelerine gönderilmek üzere nakil edilecekleri Ada'nın güneyindeki havalimanında tüm önlemlerin alındığını ve çok az risk olduğunu savunuyor.