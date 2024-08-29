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Dünya

Telegram'ın kurucusu Durov'un avukatına göre, müvekkilinin platformdaki suçlardan sorumlu tutulması "saçma"

Fransa'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un avukatı, müvekkilinin platformda işlenen suçlardan sorumlu tutulmasına tepki gösterdi.

Şeyma Yiğit  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Telegram'ın kurucusu Durov'un avukatına göre, müvekkilinin platformdaki suçlardan sorumlu tutulması "saçma" Durov'un avukatı David-Olivier Kaminski.

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Durov'un avukatı David-Olivier Kaminski, hakkında 12 farklı suçlama bulunan ve dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen müvekkilinin yargı sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Kaminski, müvekkiline yöneltilen suçlamalara ilişkin "Bir sosyal ağın yöneticisinin, kendisini doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirmeyen suç eylemlerine karışmış olabileceğini düşünmek tamamen saçmadır." değerlendirmesinde bulundu.

Avukat Kaminski, Telegram'ın Avrupa Birliği (AB) kurallarına uygun şekilde hareket ettiğini savundu.

Durov adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Durov'a yönelik suçlamalar

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtmişti.​​​​​​​

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını ve Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığını söylemişti.

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