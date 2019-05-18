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Dünya

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lılar Bab'daki sivillerin tarım arazilerini yaktı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, Bab ilçesinin batısında sivillerin tarım arazilerini ateşe verdi.

Ömer Koparan,Adham Kako   | 18.05.2019
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lılar Bab'daki sivillerin tarım arazilerini yaktı

Bab

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Bab ilçesindeki cephe hatlarında sivillerin tarım arazilerini ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, dün gece Bab'ın batı kırsalındaki Abla ve Hazvan bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin konuşlandığı cephe hatlarına yakın noktalarda tarım arazilerini kundakladı.

ÖSO birliklerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken tarlalarda büyük hasar oluştu.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına saldırılar düzenliyor.

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