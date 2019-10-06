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Dünya

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Özgür Suriye Ordusu'nun cephe hatlarına sızmaya çalıştı.

Ömer Koparan   | 06.10.2019
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

Azez

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Tel Rıfat ve çevresini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, akşam saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine ağır silahlarla çatışma yaşandı.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.

Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezinde, ÖSO aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. 

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. 

Suriye'nin kuzeyinde yer alan kentlerde sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında ise 16 sivil yaralanmıştı.

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