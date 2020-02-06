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Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Azez'e havanla saldırdı: 4 yaralı

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezine havan saldırısında 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 06.02.2020
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Azez'e havanla saldırdı: 4 yaralı

Azez

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sabah erken saatlerde, Kilis karşısındaki Azez ilçe merkezini havan saldırısı ile hedef aldı.

Saldırı sonucu 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.

 YPG/PKK Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Afrin ve Azez'deki Suriye Milli Ordusunun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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