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Dünya

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesine saldırdı

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine füze saldırısı düzenledi.

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan   | 22.06.2022
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesine saldırdı

Azez

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan YPG/PKK, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor.

YPG/PKK'lı teröristler, gece geç saatlerde Tel Rıfat'ın doğusunda Mare ilçesindeki sivil yerleşimlere füze saldırısı gerçekleşti.

Muhaliflerin kontrolündeki ilçeye yapılan terör saldırısında can kaybı olmadı.

Terör örgütünün saldırısı üzerine cephe hattındaki Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları teröristlerle çatıştı.

SMO mensupları hafif ve ağır silahlarla teröristlerin mevzilerini hedef aldı.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor

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