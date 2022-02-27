Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK, Azez Hastanesini hedef aldı: 1 yaralı
Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde hastaneye füze saldırısında 1 sivil yaralandı.
Azez
Kilis’in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine terör örgütü YPG/PKK tarafından roketatar füzelerle saldırı düzenlendi.
Azez Hastanesini hedef alan saldırıda 1 sivil yaralandı, hastanede hasar meydana geldi.
Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin 15 Şubat'ta Azez ilçe merkezine düzenlediği roketatar füzeli saldırılarında 4 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.