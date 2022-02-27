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Dünya

Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK, Azez Hastanesini hedef aldı: 1 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde hastaneye füze saldırısında 1 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 27.02.2022
Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK, Azez Hastanesini hedef aldı: 1 yaralı

Azez

Kilis’in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine terör örgütü YPG/PKK tarafından roketatar füzelerle saldırı düzenlendi.

Azez Hastanesini hedef alan saldırıda 1 sivil yaralandı, hastanede hasar meydana geldi.

Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin 15 Şubat'ta Azez ilçe merkezine düzenlediği roketatar füzeli saldırılarında 4 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.

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