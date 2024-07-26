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Dünya

Tel Aviv mahkemesi, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerine getirilen yasağı 45 gün daha uzattı

Tel Aviv'deki bir mahkemenin Katar merkezli Al Jazeera televizyonun İsrail'deki faaliyetlerine getirilen yasağı 45 gün daha uzatma kararı aldığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Tel Aviv mahkemesi, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerine getirilen yasağı 45 gün daha uzattı

Ankara

İsrail Ordu Radyosunda yer alan haberde, Al Jazeera'ya getirilen faaliyet yasağının 45 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Yasağın uzatılması kararının Tel Aviv Bölge Mahkemesi tarafınca alındığı ifade edildi.

İsrail hükümeti, 6 Mayıs'ta Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı almıştı.

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