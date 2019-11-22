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Dünya

Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı şehitleri için mevlit okutuldu

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde harekat kapsamında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Rauf Maltaş,Mehmet Fatih Aslan   | 22.11.2019
Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı şehitleri için mevlit okutuldu Fotoğraf: Rauf Maltaş / AA

Tel Abyad

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde harekat kapsamında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Harekatla terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. İlçe merkezinde bulunan İman Camisi'nde, cuma namazı öncesi, Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan Türk ve Suriyeliler için mevlit okutuldu.

Duaların edildiği programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile bölgede görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile çok sayıda Suriyeli kanaat önderi ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında katılımcılara ikramda bulunuldu.

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