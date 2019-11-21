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Dünya

'Tel Abyad Sınır Kapısı Suriye ile Türkiye arasında gönül köprüsü olacak'

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması çalışmalarına ilişkin, "En kısa zamanda ticarete de açmayı planladığımız bu kapının Suriye ile Türkiye arasında bir gönül köprüsü olacağına inanıyorum." dedi.

Rauf Maltaş,Mustafa Güçlü   | 21.11.2019
'Tel Abyad Sınır Kapısı Suriye ile Türkiye arasında gönül köprüsü olacak'

Şanlıurfa

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve beraberindeki heyet, Türkiye'den giden ekipler tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin sınır ilçesinde bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yalçınkaya, terör örgütü YPG/PKK'nın sınır kapısına ciddi anlamda zarar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı kapsamında kapının açılması için çalışmalara başlandığını belirten Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kapının açılmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bir an önce kapının açılması için gayret ediyoruz. Eksiklikleri gideriyoruz. En kısa zamanda ticarete de açmayı planladığımız bu kapının Suriye ile Türkiye arasında bir gönül köprüsü olacağına inanıyorum. Akçakale Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Arkadaşlarımız ve araçlarımız kapının açılması için adeta seferber olmuş durumdadır. Suriye'deki hayatın bir an önce normale dönmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz."

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