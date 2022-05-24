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Dünya

Teksas'taki silahlı okul saldırısında 14 öğrenci ve 1 öğretmen öldürüldü

ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Gregg Abbott, eyaletteki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 24.05.2022
Teksas'taki silahlı okul saldırısında 14 öğrenci ve 1 öğretmen öldürüldü

New York

ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Gregg Abbott, eyaletteki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı.

Vali Abbott, San Antanio kentinin batısındaki Uvalde kasabasındaki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Saldırıda 14 öğrencinin ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiğini aktaran Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olaya müdahale eden polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini de sözlerine ekledi.

Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokuldaki saldırıda ilk olarak 2 öğrencinin öldüğü duyurulmuştu.

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