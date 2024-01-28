Dolar
30.27
Euro
32.86
Altın
2,018.56
ETH/USDT
2,264.90
BTC/USDT
41,890.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Teksas eyaleti, Meksika sınırına çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor

ABD Yüksek Mahkemesinin kaldırılması yönünde aldığı karara rağmen Teksas Valisi Greg Abbot, Meksika sınırına çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor.

Islam Doğru, Mücahit Oktay  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Teksas eyaleti, Meksika sınırına çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Bölgede, emirleri doğrudan Texas Valisinden alan ulusal muhafızlar ile federal ordu birlikleri arasında gerilimli bekleyiş sürüyor.

AA ekibi, Teksas'ın Eagle Pass kenti yakınındaki sınıra sıfır noktasından gelişmeleri yerinden izlemeye devam ederken; eyalet sınır muhafızlarının Rio Grande Nehri'nin ABD tarafında konteynerlerden oluşturulan duvarın üstüne çektiği dikenli telleri bugün de güçlendirmeye devam ettiği gözlendi.

28.01.2024

Ayrıca eyalet güçlerine ait devriye botlarının, iki ülke arasında sınırı oluşturan Rio Grande Nehri üzerinde devriye turlarını artırdığı dikkati çekti.

Eyaletin kırsal kesimlerinden düzensiz göçmen geçişlerinin devam ettiği haberleri gelirken, tartışmaların odak noktası Eagle Pass'ın Shelby Park bölgesinde önlemlerin artırılması nedeniyle düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçişi şimdilik durmuş görünüyor.

Biden hükümeti ile Teksas Valisi Abbot arasındaki anlaşmazlık

Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleri yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti
Fransız fırkateyni "FS PROVENCE" Mersin'e liman ziyaretinde bulundu
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi'nde incelemede bulundu

Benzer haberler

Teksas eyaleti, Meksika sınırına çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor

Teksas eyaleti, Meksika sınırına çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet