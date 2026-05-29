TDV, Etiyopya'da kurban organizasyonlarından insani yardımlara kadar pek çok faaliyet yürütüyor

Ekonomik zorluklar ve kırsal bölgelerdeki temel ihtiyaçların devam ettiği Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da TDV, hayırseverlerin emanetlerini kurban organizasyonundan eğitim burslarına, yetim destek projelerinden insani yardımlara kadar pek çok alanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar, Etiyopya'da sürdürdükleri faaliyetlere ilişkin AA muhabirine, ülkedeki kurban faaliyetinin her yıl artış gösterdiğini, bu sene 19 noktada TDV'ye bağışlanan 8 bin kurbanı kestiklerini söyledi.

Kesilen her kurbandan 20 ailenin faydalanacağını belirten Cuhadar, "Her bir ailenin en aşağı 5 nüfustan oluştuğunu düşündüğümüzde Etiyopya'da 1 milyon kişiye milletimizin bağışladığı kurban etlerini ulaştırmış olacağız. Böylece milletimizin kurban sevincini Etiyopya'daki kardeşlerimizle paylaşacağız. Bağışı yapan bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin yürüttüğü "Hediyem Kur’an Olsun" Projesi kapsamında da Kur'an-ı Kerim'e erişemeyen Etiyopyalılara 5 bin Kur'an ulaştırdıklarını, TDV'nin bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i 44 dil ve lehçeye tercüme ettiğini anlatan Cuhadar, "Etiyopya'da yaygın olan Amharca ve Oromo dillerinde hazırladığımız Kur'an-ı Kerim meallerini de inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de eğitim alan Etiyopyalı öğrenciler, "gönül köprüsü" oluşturuyor

TDV'nin uzun yıllardır Etiyopyalı öğrencilere Türkiye'de eğitim bursu sağladığını dile getiren Cuhadar, bu yıl 21 öğrencinin uluslararası Anadolu imam hatip liselerine, 7 öğrencinin de ilahiyat fakültelerine gönderileceğini belirtti.

Türkiye'de eğitim alan Etiyopyalı öğrencilerin önemini vurgulayan Cuhadar, şöyle devam etti:

"Bu kardeşlerimiz, Türkiye'de eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönerek Türkiye ile Etiyopya arasında 'gönül köprüsü' oluşturuyor. İki hafta önce Addis Ababa'da düzenlenen bir ticaret fuarında da vakfımız burslarıyla Türkiye'de eğitim alan mezunlarımız, Etiyopyalı ve Türk iş insanları arasında iletişim kurulmasına katkı sundu. Güzel işbirliklerine vesile oldular. Biz, sadece insani yardım alanında değil eğitim alanında da Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Etiyopya'daki kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz."

Yetim ailelere yönelik kalkınma projeleri de yürüttüklerini vurgulayan Cuhadar, yetim annelerine küçük bakkaliyeler kurduklarını, kahve seti ve injera (yöresel bir ekmek türü) yapım makinesi desteği sağladıklarını, bazı ailelere de süt keçisi hibe ederek hayatlarını sürdürebilmeleri için iş imkanı sunduklarını söyledi.

Ramazan döneminde ihtiyaç sahibi ailelere 6 bin gıda paketi ulaştırdıklarına, yaklaşık 5 bin kişiye iftar verdiklerine ve 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağladıklarına işaret eden Cuhadar, su kuyusu, mescit, medrese ve okul inşaatlarının da sürdüğünü belirtti.

Kırsal bölgelerde yaşayan Müslüman kadınlara yönelik namaz ve tesettür kıyafeti desteğinde bulunduklarını, bu kapsamda 10 bin kadına ulaştıklarını anlatan Cuhadar, "Yetim ve evlenmeye gücü yetmeyen 30 çiftimize toplu düğün merasimi yaptık. Bunun yanı sıra mülteci kamplarında acil insani gıda yardımlarında bulunduk." diye konuştu.