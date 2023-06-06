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Dünya

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'den yeni bakanlara tebrik mektubu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanlara tebrik mektubu gönderdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'den yeni bakanlara tebrik mektubu

Ankara

Ömüraliyev, mektubunda, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başarılar diledi.

Türkiye'nin bugüne kadar bu teşkilata ve kardeş Türk devletleriyle olan kapsamlı işbirliğinin ilerletilmesine özen ve hassasiyet gösterdiğini belirten Ömüraliyev, bunun yeni dönemde güçlenerek artması temennisinde bulundu.

Ömüraliyev, mektubunda, "Bu kutlu vazifenizde, kardeş Türk devletlerini tek çatı altında bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri olarak üzerime düşen görevleri layıkıyla yapmaya hazır olduğumu bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.

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