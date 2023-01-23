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Dünya

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov’la görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 23.01.2023
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov’la görüştü

Taşkent

Ömüraliyev, yarın düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Taşkent’te Saidov ile basına kapalı görüştü.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar, tüm alanlardaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Teşkilatın Kasım 2022'de düzenlediği Semerkant zirvesinde alınan stratejik kararları uygulama sürecini değerlendiren Saidov ve Ömüraliyev, örgüte üye ülkelerin arasında ticari-ekonomik ilişkilerin genişletilmesi, TDT bölgesinin ulaşım ve transit potansiyelinin kullanılması, bilişim, dijital ve yeşil ekonomi alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi, turizm, eğitim ve kültür alanlarında karşılıklı işbirliği konularını görüştü.

Görüşmede Ömüraliyev, Özbekistan'ın TDT dönem başkanlığının amaç ve görevlerinin hayata geçirilmesinde teşkilat sekreterliğinin aktif olarak yer almaya hazır olduğunu belirtti.

Ömüraliyev, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili olarak yeni atanan Saidov ile ilk defa bir araya geldiklerini kaydetti.

Görüşmede taraflar arasındaki ilişkiler ile Özbekistan'ın teşkilatın faaliyetinin geliştirilmesiyle ilgili eylem planını ele aldıklarını belirten Ömüraliyev, ayrıca Kasım 2022’de Semerkant’ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde imzalanan Semerkant Deklarasyonu ile diğer belgelerin hayata geçirilmesiyle ilgili konuları görüştüklerini sözlerine ekledi.

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