TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Budapeşte
TDT'den yapılan açıklamada, Szijjarto ile Ömüraliyev, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nda görüştü.
Szijjarto, görüşmede, TDT'nin, dostane ilişkiler geliştirmeye, bölgesinde ve ötesinde barışa, istikrara ve refaha katkıda bulunan uluslararası bir kuruluş olduğunu söyledi.
Bakan Szijjarto, Macaristan'ın TDT ve üyeleri ile karşılıklı yarara dayalı her alanda kapsamlı işbirliğini geliştirme taahhüdünü yineledi.
Ömüraliyev ise 2018'de TDT'de gözlemci statüsünü elde etmesinin ardından Macaristan ile Türk devletleri arasında ikili ve çok taraflı bağların istikrarlı bir şekilde kuvvetlendiğini dile getirdi.
Budapeşte'nin kardeş Türk devletleri için değerli bir ortak haline geldiğinin altını çizen Ömüraliyev, Macaristan’ın Teşkilatın devam eden işbirliği yapısına çok kısa sürede güçlü bir şekilde dahil olduğunu aktardı.
Ömüraliyev, TDT'nin Budapeşte'deki Temsilciliğinin TDT ülkeleri ile Macaristan ve Avrupa kurumları arasındaki işbirliğini artırmada oynadığı olumlu role değindi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.