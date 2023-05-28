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Dünya

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen bağımsızlığın 105. yıl dönümünü kutladı.

Dildar Baykan Atalay  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Ankara

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen bağımsızlığın 105. yıl dönümünü kutladı.

Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı ve şahsım adına, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü olan 28 Mayıs vesilesiyle Azerbaycan hükümetini ve kardeş Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın 1918'de bağımsızlığını ilan etmesinin Türk ve İslam dünyasında ilk demokratik cumhuriyetin kurulması açısından önemine işaret eden Ömüraliyev, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlığının yeniden tesis edilmesinden bu yana siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda büyük mesafeler kateden Azerbaycan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in bölge ve ötesinde barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik akılcı ve tutarlı politikaları sayesinde daha da gelişmiş ve önemli bir aktör haline gelmiştir. Bu vesileyle, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatına sağladığı sürekli destek için kalbi şükranlarımı sunar, tüm Azerbaycan halkına esenlik ve mutluluklar dilerim."

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