TDT Astana Bildirisi'nde Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısı
Astana
TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.
Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin liderleri, İsrail-Filistin çatışmasından ciddi endişe duyduklarını ve sivilleri hedef alan tüm saldırıları kınadıklarını bildirdi.
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