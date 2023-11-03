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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

TDT Astana Bildirisi'nde Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısı

Meiramgul Kussainova  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
TDT Astana Bildirisi'nde Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısı

Astana

TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin liderleri, İsrail-Filistin çatışmasından ciddi endişe duyduklarını ve sivilleri hedef alan tüm saldırıları kınadıklarını bildirdi.

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