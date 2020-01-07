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Dünya

TBMM Başkanı Şentop ve İran Meclis Başkanı Laricani görüştü

TBMM Başkanı Şentop ile İran Meclis Başkanı Laricani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Aynur Ekiz   | 07.01.2020
TBMM Başkanı Şentop ve İran Meclis Başkanı Laricani görüştü

TBMM

TBMM'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede son gelişmeler ele alındı.

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