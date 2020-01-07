TBMM Başkanı Şentop ve İran Meclis Başkanı Laricani görüştü
TBMM Başkanı Şentop ile İran Meclis Başkanı Laricani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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TBMM'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede son gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.