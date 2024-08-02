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Dünya

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Heniyye’nin cenaze törenine katılmak üzere Katar’da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Ali Kemal Akan  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Heniyye’nin cenaze törenine katılmak üzere Katar’da

Doha

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekillerini, Doha Eski Havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cuma namazını müteakip Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlenecek.

İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katılacağı cenaze töreninin ardından Heniyye'nin naaşı Doha'da toprağa verilecek.

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