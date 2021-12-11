Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi
Tayvan’da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının tespit edildiğini bildirildi.
Ankara
Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, 8 Aralık’ta Güney Afrika ülkesi Esvatini’den Tayvan’a dönen 30’lu yaşlardaki Tayvanlı kadında omicron vakasına rastlandığı belirtildi.
Sağlık yetkilileri, genç kadının karantinaya alındığını ve uçakta yanında gelen kişilerin Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirtti.
Tayvan adasında, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Bugüne kadar 16 bin 731 vaka tespit edilen Tayvan'da 848 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.