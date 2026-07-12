Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Aynur Şeyma Asan
12 Temmuz 2026•Güncelleme: 13 Temmuz 2026
ANKARA
Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.
Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
[1/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[2/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[3/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[4/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[5/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[6/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
[1/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[2/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[3/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[4/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[5/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[6/6] Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul olay yerine giderek incelemelerde bulundu.