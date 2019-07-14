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Dünya

Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ömer Faruk Yıldız   | 14.07.2019
Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Kuala Lumpur

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğinin resmi konutunda yapılan ve ülkedeki Türk vatandaşlarının yanı sıra senatör ve milletvekilleri, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Müslüman toplumu temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda katılımcılara 2016'daki darbe girişimine ilişkin videolar izletildi.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, yaptığı konuşmada, Türk insanının yazdığı kahramanlık destanının, Türk milletinin tarihinden gelen, 1915'te Gelibolu'da ve sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği, damarlarına işlemiş vatan sevgisinin yansıması olduğunu söyledi.

Türk halkının o gün üstün cesaret ve dayanıklılık gösterdiğine dikkati çeken Akgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sayıları katlanarak artan ve tankların, tüfeklerin ateş hattında gözünü kırpmadan hayatı pahasına vatanını koruyan Türk halkı, Türkiye'nin geleceğine silahlı grupların değil, millet iradesinin şekil vereceğini kanıtlamıştır." şeklinde konuştu.

Akgün, Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çabaladığını, Türkiye dışındaki FETÖ yapılanmasıyla mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tayland'daki FETÖ yapılanmasına karşı verilen mücadeleye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Akgün, göreve geldiği 2017'den bu yana Tayland basınının önde gelen gazete ve televizyonlarında verdiği röportajlarla FETÖ'yü ve 15 Temmuz'u anlattığını söyledi.

Akgün, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Tayland yazılı ve görsel basınına verdiğimiz mülakatlarda bu terörist darbe girişiminin ardında FETÖ'nün olduğunu kapsamlı şekilde anlattık. Bunun yanı sıra bir FETÖ üyesiyle röportaj yapan Tay gazetesine mektup yolladık ve bu türden röportajların okuyucuların yanlış bilgilenmelerine yol açtığını vurgulayarak, FETÖ'nün gerçek yüzünü ve mücadelemizdeki kararlılığın altını tekrar çizdik."

Katılımcılar, daha sonra Anadolu Ajansının 15 Temmuz arşivine ait fotoğraflardan oluşan resmi konuttaki sergiyi gezdi.

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