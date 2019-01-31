'Tartışmalı açıklamalar bölgenin istikrarını olumsuz etkileyecek'

İSLAMABAD

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından hazırlanan rapora tepki gösteren Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, "Tartışmalı açıklamalar etkili olacak ve bölgenin barışı ve istikrarını olumsuz yönde etkileyecek." dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, DNI Direktörü Dan Coats tarafından sunulan "ABD İstihbaratı Toplumu Açısından Küresel Tehdit Değerlendirmesi" isimli raporu eleştirdi.

Pakistan'ın raporda teröristlere güvenli bölge olmakla suçlandığını belirten Faysal, iddiaların ilişkilere zarar verir nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Tartışmalı açıklamalar etkili olacak ve bölgenin barışı ve istikrarını olumsuz yönde etkileyecek." diye konuştu.

DNI tarafından hazırlanan raporda Pakistan'ın bölgedeki terör örgütlerini desteklediği iddia edilerek "Militanlar, ABD’nin çıkarları ile Hindistan ve Afganistan’da saldırılar planlamak ve uygulamak için Pakistan’ı güvenli liman olarak kullanmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Pakistan'ın bazı örgütleri siyasi amaçları için kullandığı, kendisine karşı olan örgütlerle ise mücadele ettiği belirtilen raporda, Pakistan'ın terörle mücadeleye yaklaşımının ABD'nin Taliban'a karşı yürüttüğü mücadeleyi ise olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

"Asya Bibi istediği yere gidebilir"

Faysal, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idamla yargılanıp 9 yıl hapis yattıktan sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Asya Bibi'yle ilgili açıklamada da bulundu.

Bibi'nin serbest bırakılmasının ardından açılan temyiz davasında da Bibi lehine karar alındığını hatırlatan Faysal, "Bibi şu an hala Pakistan'da ve istediği zaman istediği yere gidebilir. Pakistan'dan ayrılmakta serbesttir." dedi,

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle suçlanan 53 yaşındaki Pakistanlı Hristiyan Bibi, 2009'dan bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Bibi için 2010'da önce yerel mahkeme, ardından da 2014'te Lahor Yüksek Mahkemesi idam kararı vermiş Anayasa Mahkemesi ise 31 Ekim'de görülen davada Bibi'nin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Delillerin sunulması ve soruşturmanın yürütülmesiyle ilgilenenlerin gerçeği söylemedikleri ya da en azından hakikati ifşa etmedikleri izlenimi var. Alt mahkemelerin de çelişkili ifadelerle suçlamada bulunması aynı derecede rahatsız edici." ifadesini kullanılmıştı.

Serbest bırakılan Bibi'nin Kanada'ya gideceği iddia ediliyor.

Muhabir: Behlül Çetinkaya