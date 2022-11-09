Tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 29. yılında anma töreni düzenlendi
Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin top atışları sonucu yıkılmasının 29'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen törenle anıldı.
Mostar
Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden, Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 29'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen tören, köprünün yıkıldığı saat olan 10.16'da sirenlerin çalınmasıyla başladı.
Katılımcıların Mostar Köprüsü'nden Neretva Nehri'ne karanfil bıraktığı köprüden ayrıca sembolik olarak "sessiz atlayış" da organize edildi.
Mostarlı Omer Faladzic, burada yaptığı açıklamada, köprünün yıkılış haberini aldığında oradan yaklaşık iki kilometre uzakta olduğunu ve bunun hayatının en üzücü günü olduğunu söyledi.
Faladzic, "Köprüyü kimin yıktığını biliyoruz. Onu asla affetmeyeceğiz. Bu sadece nehir üzerinde bir köprü değil aynı zamanda insanları birleştiren bir köprü. Umarım Bosna Hersek ve Mostar sonsuza kadar ayakta kalır." dedi.
"Mostari" Atlama Kulübü ve Mostar Belediye meclisi üyelerinden Adela Gosto da kulübün Mostarlıları derinden etkileyen bugünü 29 yıldır andığını kaydetti.
2004'te yeniden açıldı
Savaşta Hırvat Savunma Konseyine (HVO) bağlı topçu birliklerinin, 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, bir gün sonra saat 10.16'da yıkıldı.
Asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan bu köprünün yıkılması, Bosna'daki savaşta dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri olurken birçok ülke bu yapılana sessiz kalmadı.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004'te görkemli bir törenle açıldı.
Mostar Köprüsü, iki yakasına uzanan eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.