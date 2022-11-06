Tanzanya'da bir yolcu uçağı Viktorya Gölü'ne düştü
Tanzanya'da bir yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düştü.
İstanbul
Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale, basına yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları yüzünden Viktorya Gölü'ne düşen uçaktaki 26 yolcunun kurtarıldığı bilgisini paylaştı.
Yaralıların tedavi için Kagera Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Mwampaghale, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Mwampaghale, Darüsselam şehrinden Bukoba Havalimanı'na sefer yapan uçakta 39 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.