Euro
9.97
Dolar
8.46
BIST 100
1,455.25
Altın
1,787.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi

Afganistan'da Taliban'dan kaçan askerler, helikopterle Özbekistan'daki pamuk tarlasına iniş yaptı.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 16.08.2021
Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi

Taşkent

Özbekistan'da, Taliban'dan kaçan 20'den fazla Afgan askerinin içinde bulunduğu 2 askeri helikopterin Afganistan sınırı yakınlarında, Surhanderya bölgesindeki pamuk tarlasına indiğine ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.


Gece saatlerinde çekilen görüntüde, Özbek yetkilinin tarlaya iniş yapan 2 helikopterdeki Afgan askerlerine, kim olduklarını ve aralarında yaralıların olup olmadığını sorduğu, Afgan askerlerin de kendilerinin pilot olduklarını söylediği görülüyor.

Videoda, bir Özbek yetkilinin "Niye buraya iniş yaptınız ki?" diye sorması üzerine, Afgan askeri Özbekçe, "Afganistan'da savaş oldu. Taliban Kabil'i aldı. Bizler de alandan kaçtık. Başka çare yoktu. Buraya iniş yapmaya mecbur kaldık." şeklinde yanıt veriyor.

Görüntünün sonunda, söz konusu helikopterleri havaalanına götürmek üzere Özbek yetkililerin de helikopterlere bindikleri görülüyor.

Özbekistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 14-15 Ağustos'ta 585 Afgan askerini taşıyan Afganistan silahlı kuvvetlerine ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbek hava sahasını ihlal ederek ülkeye giriş yaptığı belirtilmişti.

Açıklamada, Hanabad Havaalanı'na iniş yapmak isteyen Embraer tipi Afgan uçağını Tirmiz Havaalanı'na yönlendirmek amacıyla havalanan Mig-29 Özbek askeri uçağının da Afgan uçağıyla çarpışarak Surhanderya bölgesine düştüğü, pilotların ise paraşütle atladığı bildirilmişti.

Taliban'dan kaçan 158 Afgan vatandaşı Emuderya Irmağı üzerinden yüzerek Özbekistan'a geçti

Bu arada, Taliban'dan kaçan 158 Afgan vatandaşı, Afganistan ile sınırı belirleyen Emuderya Irmağı üzerinden yüzerek Özbekistan'a geçti.

Özbekistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, aralarında askerlerin de olduğu 158 Afgan vatandaşının dün Emuderya Irmağı üzerinden yasa dışı yollarla Özbekistan'ın Tirmiz ilçesine "sızdığı" belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Bazı basın organları da eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un Özbekistan'a geçtiğini ileri sürmüştü.

Özbekistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen ay Afganistan ile sınırını geçici olarak kapatmış ve Afgan vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.

Afganistan ile 144 kilometre sınırı bulunan Özbekistan'a, 14 Ağustos'ta Taliban'ın saldırılarından kaçan 3'ü yaralı 84 Afgan askeri sığınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 28'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi

Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi

ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı

ABD kamuoyunda, Afganistan'la ilgili Biden'a yapılan eleştiriler artıyor

ABD, Kabil Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan hava operasyonlarına yeniden başlıyor

ABD, Kabil Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan hava operasyonlarına yeniden başlıyor
Rusya, Afganistan'ın genelinde durumun istikrara kavuştuğunu savundu

Rusya, Afganistan'ın genelinde durumun istikrara kavuştuğunu savundu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Taliban'la 'ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları' konusunu görüşmüş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Taliban'la 'ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları' konusunu görüşmüş