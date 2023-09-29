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Dünya

Taliban yönetiminden bölge ülkelerine "resmi işbirliği" çağrısı

Afganistan'da Taliban yönetimi, bölge ülkelerine kendileriyle resmi işbirliği yapmaları çağırısında bulundu.

Sayed Khodaiberdi Sadat  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Taliban yönetiminden bölge ülkelerine "resmi işbirliği" çağrısı

Kabil

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Afganistan konusunda bu yıl 5'incisi düzenlenen "Moskova Formatı" toplantısında konuşan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, "Özellikle bölge ülkelerinden, bize farklı yönetim biçimi önermek yerine bizimle her alanda resmi işbirliği yapmasını istiyoruz". dedi.

Artık bölgesel bağlantı projelerinin Afganistan odağına uyarlanmasının zamanının geldiğini belirten Muttaki, Taliban yönetiminin bu konuda gerekli tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Muttaki, geçen iki yılda hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan ülkede güvenliği sağladıklarını, bütçeyi bağımsızlaştırdıklarını, narkotikle mücadeleyi başardıklarını, ticareti güçlendirdiklerini ve transit geçişleri kolaylaştırdıklarını dile getirdi.

Taliban hükümetinin, Afganistan'da kısa sürede siyasi, ekonomik ve güvenlik temellerini yeniden inşa ettiğini söyleyen Muttaki, muhalif örgütlere karşı mücadelelerini hızlandırdıklarını ve böylece DEAŞ'ın tüm sığınaklarının yok edildiğini kaydetti.

Muttaki, Afganistan topraklarının dünya ve özellikle de bölge ülkeleri için herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Geçen 45 yılda sözde kapsayıcı hükümetler kavramının hiçbir sorunu çözemediğini dile getiren Muttaki, bu nedenle halkın dinini, tarihini, kültürünü ve siyasi gerçeklerini dikkate alan dini ve ulusal meşruiyete sahip bir hükümet kurduklarını belirtti.

Rusya, Çin, Hindistan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcilerinin katıldığı Tataristan'ın başkenti Kazan'daki toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da temsilci gönderdi.

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