Dolar
36.41
Euro
39.36
Altın
2,916.40
ETH/USDT
2,198.30
BTC/USDT
88,363.00
BIST 100
10,459.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tahran'ın doğusunda bir askeri merkezde meydana gelen patlamada 1 asker öldü, 10 kişi yaralandı

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bir askeri merkezde çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada 1 askerin hayatını kaybettiği, itfaiye ekibinden 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ahmet Dursun  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Tahran'ın doğusunda bir askeri merkezde meydana gelen patlamada 1 asker öldü, 10 kişi yaralandı

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Tahran Belediyesi İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, Tahran'ın doğusunda bir askeri merkeze bağlı bir binada yangın ve daha sonra patlama meydana geldiğini duyurdu.

Meleki, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden 10'unun yangın sırasında patlama yaşanması nedeniyle yaralandığını bildirdi.

Meleki, yaralı itfaiye personelinden 6'sının hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

Devrim Muhafızları Ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada ise patlamada Mustafa Abdullahi adlı bir askeri personelin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurtulmuş: Yeni bir dünya kurulacak, Türkiye kendisine gösterilen yerde değil, kendisinin istediği yerde oturacaktır
Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde inşasına başlamadığımız tek bir konut, tek bir iş yeri kalmadı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Bakan Işıkhan'dan İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi'ne ilişkin açıklama

Benzer haberler

Tahran'ın doğusunda bir askeri merkezde meydana gelen patlamada 1 asker öldü, 10 kişi yaralandı

Tahran'ın doğusunda bir askeri merkezde meydana gelen patlamada 1 asker öldü, 10 kişi yaralandı

İran’ın başkenti Tahran’da su azlığı nedeniyle halka tüketimi yüzde 20 azaltma çağrısı yapıldı

İran Meclisi, perşembe gününün hafta sonu tatiline eklemesine onay verdi

Kremlin: Rusya, ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin görüşmelere katkı sağlamaya hazır

Kremlin: Rusya, ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin görüşmelere katkı sağlamaya hazır
Dışişleri Sözcüsü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa davet edildiğini söyledi

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa davet edildiğini söyledi
İsfahan’da ünlü Türk şair Saib-i Tebrizi’nin anıt şeklindeki makberi, şairin mirasını yaşatıyor

İsfahan’da ünlü Türk şair Saib-i Tebrizi’nin anıt şeklindeki makberi, şairin mirasını yaşatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet