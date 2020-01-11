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Dünya

Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü.

Ekip   | 11.01.2020
Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi

Ankara

Başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde İranın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı.

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

Tahran'da rejim karşıtı gösteri

İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.


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