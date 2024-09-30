Dolar
34.20
Euro
38.12
Altın
2,633.16
ETH/USDT
2,613.40
BTC/USDT
63,701.00
BIST 100
9,665.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. -VTR-
logo
Dünya

Tahran'da binlerce kişi İsrail saldırılarını protesto ve Hizbullah'a destek için toplandı

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etmek ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın aralarında bulunduğu, saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için gösteri düzenlendi.

Ahmet Dursun  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Tahran'da binlerce kişi İsrail saldırılarını protesto ve Hizbullah'a destek için toplandı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti.

İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Dualar eden ve mersiyeler okuyan her yaştan gösterici, "Tek sözümüz intikam" sloganıyla yetkililere İsrail'e karşılık verilmesi için çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de otomobilin okulun bahçesine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi
Antalya’da hortum ev ve seralara zarar verdi
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılması cep telefonu kamerasında
Milli Eğitim Bakanlığından "okullarda temizlik hizmetleri" konusunda açıklama

Benzer haberler

İsrail askeri araçları Lübnan sınırına hareket ederken, Lübnan ordusu da güney sınırından geriye çekildi

İsrail askeri araçları Lübnan sınırına hareket ederken, Lübnan ordusu da güney sınırından geriye çekildi

Tahran'da binlerce kişi İsrail saldırılarını protesto ve Hizbullah'a destek için toplandı

Amerikalı Senatör Graham, Biden yönetiminin savunma alanında İsrail'le çalıştığını iddia etti

İran'ın geri itilişi ve yeni bölgesel düzen

İran'ın geri itilişi ve yeni bölgesel düzen
Pezeşkiyan'dan "Heniyye suikastına yanıt vermememiz halinde Gazze'de ateşkes sözü verilmişti" açıklaması

Pezeşkiyan'dan "Heniyye suikastına yanıt vermememiz halinde Gazze'de ateşkes sözü verilmişti" açıklaması
Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi

Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet