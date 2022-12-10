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Dünya

Tahran ve Elborz eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

İran'ın Elborz ve Tahran eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi ve tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle okullar bugün ve yarın için tatil edildi.

Haydar Şahin   | 10.12.2022
Tahran ve Elborz eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

Tahran

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Komisyonu’nun onayı ile, hava kirliliği nedeniyle Elborz eyaletinin tüm okulları ile Tahran eyaletinin Firuzkoh ve Demavend şehirleri dışındaki bölgelerinde bulunan okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime iki gün ara verildi.

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, İran Meteoroloji Kurumu Ulusal Hava Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi Başkanı Sadık Ziyayiyan, Tahran ve Elborz eyaletlerindeki hava kirliliğinin pazartesiye kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Ziyayiyan, Tahran ve Kerec şehirlerinde hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız seviyelere ulaştığını belirterek, hava kirliliğinin en çok sabah saatlerinde oluştuğunu, akşam saatlerinde rüzgar beklediklerini belirtti.

Ayrıca, Tahran Hava Kalitesi Kontrol Merkezi de Tahran'da mevcut ortalama hava kalitesinin 146 endeksinde seyrettiğini, bunun hassas gruplar için sağlıksız koşul anlamına geldiğini aktararak, 12 ölçüm merkezinde ise hava kalitesinin 150 endeksin üzerinde seyrettiğini bunun da tüm gruplar için sağlıksız koşul anlamına geldiğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlardan mecbur olmadıkça araç kullanmamaları, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde maskesiz gezmemeleri ve açık ortamlarda bulunmamaları uyarısında bulundu.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.

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