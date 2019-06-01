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Dünya

Tahran Büyük Çarşısı'nda bin metrelik yer sofrasında iftar

İran'ın başkenti Tahran'da huzur ve bereket ayı ramazan nedeniyle, ihtiyaç sahipleri için kentin en işlek caddesinde kurulan bin metrelik yer sofrasında, 2 bin 500 kişiye iftar verildi.

Muhammet Kurşun   | 01.06.2019
Tahran Büyük Çarşısı'nda bin metrelik yer sofrasında iftar

Tahran

İran Esnaf ve İş Adamları Birliği tarafından yetim, kimsesiz ve yoksullardan oluşan 2 bin 500 kişiye, başkentin en işlek ve hareketli bölgesi Tahran Büyük Çarşısı'nda iftar düzenlendi. 

Esnaf ve İş Adamları Birliği Halkla İlişkiler Müdürü Mecid Talimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik krizin etkili olduğu bir süreçte, halk arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Talimi, ramazan ayı münasebetiyle ülkedeki iş adamları ve esnafların desteğiyle bin metreyi bulan, bu yılın en uzun iftar sofrasını kurduklarını ve şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

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