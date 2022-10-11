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Dünya

Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl yüklü 8 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 11.10.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 8 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadesi kullanıldı.

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