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Dünya

Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 8 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 21.09.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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