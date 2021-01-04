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Dünya, Koronavirüs

Tacikistan'da 8 aydan bu yana ilk defa Kovid-19 vakası saptanmadı

Tacikistan'da, Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı nisandan bu yana ilk defa son 24 saatte yeni vaka tespit edilmedi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 04.01.2021
Tacikistan'da 8 aydan bu yana ilk defa Kovid-19 vakası saptanmadı

Taşkent

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tacikistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 10’un altında gerçekleştiği ülkede son 24 saatte yeni vaka saptanmadı.

Ülkede salgının başından beri 13 bin 300 kişide Kovid-19 tespit edilirken bunlardan 12 bin 980'i iyileşti.

Şimdiye dek Kovid-19 kaynaklı 90 ölümün rapor edildiği Tacikistan’da 271 hastanın tedavisi sürüyor.

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