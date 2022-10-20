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Dünya

Tacikistan’a yılın 9 ayında gelen yabancı sayısı 2,5 katına çıktı

Tacikistan'a yılın 9 ayında gelen yabancı ülke vatandaşı sayısı, geçen yılın aynı döneminin 2,5 katına çıktı.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 20.10.2022
Tacikistan’a yılın 9 ayında gelen yabancı sayısı 2,5 katına çıktı Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Taşkent

Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden yabancıların sayısı, ocak-eylül döneminde yıllık bazda 2,5 katına çıkarak 870 bine ulaştı.

Yabancılar, ülkeye en çok yılın üçüncü çeyreğinde gelirken, sadece temmuz-eylül döneminde 400 bin yabancı giriş yaptı. Bu dönemde, Tacikistan'a gelenlerin 113 binini Rus vatandaşları oluşturdu.

Ülke en çok Özbekistan ve Rusya’dan gelenlerce tercih edilirken, yılın 9 ayında Tacikistan'ı 575 bin Özbek, 225 bin Rus, 18 bin Kazak ve 5,2 bin Türk vatandaşı ziyaret etti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde Tacikistan'ı 344 bin yabancı ülke vatandaşı ziyaret etmişti.

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