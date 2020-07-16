Euro
7.81
Dolar
6.86
BIST 100
118,807.53
Altın
1,797.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi hükümetinin ABD'de yaşayan başka bir muhalifin peşinde olduğu iddiası

Suudi hükümetinin, ABD'de yaşayan ve 11 Eylül terör saldırıları soruşturmasında başı çeken Lübnan asıllı eski FBI ajanı Ali Soufan'ın peşinde olabileceği iddia edildi.

Betül Yürük   | 16.07.2020
Suudi hükümetinin ABD'de yaşayan başka bir muhalifin peşinde olduğu iddiası

New York

ABD'nin önde gelen The New Yorker dergisinde yer alan habere göre, mayısta ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Soufan'a ulaşarak, El Kaide'in peşinde olduğu bilgisini paylaştı. 

CIA'in kendisine ulaşmasından iki hafta sonra ise Soufan, sosyal medyada ''kin dolu'' bir kampanyanın hedefi oldu.

Soufan, ölüm tehditleri içeren mesajları FBI'a götürdükten sonra soruşturma başlatıldı ve siber güvenlik uzmanları, sosyal medyada başlatılan söz konusu kampanyanın bir ucunun öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı hedef alanların bir kısmıyla aynı kişiler olduğunun izini sürdü.

Uzun süredir El Kaide tarafından düşman görülen Soufan, eski FBI ajanı olarak, Kenya ve Tanzanya'da Amerikan büyükelçilikleri ve Yemen'de U.S.S. Cole savaş gemisine saldırılar düzenleyen militanları da soruşturdu.

FBI'dan ayrıldıktan sonra güvenlik danışmanı şirketi kuran ve Katar polis akademisi ve istihbarat yetkililerine eğitim veren Soufan, Suudi hükümetinin öfkesini kazandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 138'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Afrika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bini aştı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 198 bin 820 oldu

Benzer haberler

Suudi hükümetinin ABD'de yaşayan başka bir muhalifin peşinde olduğu iddiası

Suudi hükümetinin ABD'de yaşayan başka bir muhalifin peşinde olduğu iddiası

ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Schenker'den Avrupa'ya Türkiye eleştirisi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

ABD askeri heyeti, Sirte'den çekilmesi için Libya'da Hafter ile görüştü

ABD askeri heyeti, Sirte'den çekilmesi için Libya'da Hafter ile görüştü
ABD'de 17 yıl aradan sonra ikinci kez federal bir mahkum idam edildi

ABD'de 17 yıl aradan sonra ikinci kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti