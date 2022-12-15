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Dünya

Suudi Aramco ile Fransız TotalEnergies, Suudi Arabistan'da petrokimya tesisi kuracak

11 milyar dolarlık projenin inşasına 2023'ün ilk çeyreğinde başlanacak.

Gülşen Topçu   | 15.12.2022
Suudi Aramco ile Fransız TotalEnergies, Suudi Arabistan'da petrokimya tesisi kuracak

Riyad

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ile Fransa merkezli çok uluslu petrol şirketi TotalEnergies'in, Suudi Arabistan'da bir petrokimya tesisi inşa etmeyi planladığı belirtildi.

Aramco'dan yapılan açıklamada, 11 milyar dolara mal olacak tesisin inşasına 2023'ün ilk çeyreğinde başlanmasının planlandığı, 2027'de de faaliyete geçmesinin hedeflendiği ifade edildi.

"Amiral" ismini taşıyacak tesisin, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Jubeyl kentinde bulunan Saudi Aramco Total Rafinerisi ve Petrokimya Şirketi (Satorp) ile entegre edileceği kaydedildi.

İnşa edilmesi planlanan tesisin, Satorp'un, kendi rafinerilerinden çıkan gazlar ile naftayı ve Aramco'nun sağlayacağı etan ve benzini yüksek değerli kimyasallara dönüştüreceği aktarıldı.

Açıklamada, tesiste, yılda 1.65 milyon ton üretim kapasitesine sahip bir etilen üretim ünitesi, iki modern polietilen ünitesi ve bütadien ekstraksiyon ünitesinin bulunacağı belirtildi.

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