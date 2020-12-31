Euro
9.13
Dolar
7.44
BIST 100
1,474.79
Altın
1,896.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleştiriliyor
logo
Dünya

Suudi Arabistanlı alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi

Suudi Arabistan'da 3 yıldan fazladır tutuklu bulunan alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi.

Said İbicioğlu   | 31.12.2020
Suudi Arabistanlı alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi

Riyad

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu düşünce mağdurlarının haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Riyad'taki Ceza Mahkemesinin Alim Yusuf el-Ahmedi 4 yıllık hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Aynı mahkemenin Şeyh Ahmed'e bir kitap fuarı ve bir TV programına katılması ayrıca bazı düşünce tutuklularını etmesi sebebiyle dört yıl boyunca seyahat yasağı getirdiği kaydedilen açıklamada, Ahmed'in tutuklanmasından itibaren geçen sürenin de cezaya dahil edileceği bu sebeple 2021 Eylül ayı başlarında serbest bırakılacağı aktarıldı.

Konu ile ilgili Suudi Arabistan makamlarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Selman el-Avde, Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri gibi alimler ve fikir adamlarına yönelik tutuklamalar kapsamında Şeyh Ahmed de 2017'de "terör ve devlete karşı komplo" suçlamaları ile tutuklanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti
Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 743 bini geçti
Afrika'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama nisana kalabilir
Kovid-19 aşısının Türkiye'de uygulanabilmesine yönelik süreç başladı

Benzer haberler

Suudi Arabistanlı alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi

Suudi Arabistanlı alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi

ABD'den Orta Doğu'ya 4,8 milyar dolarlık silah satışına onay

Suudi Arabistan'ın 'terörle mücadele vizyonu' ülke içindeki bölünmeleri derinleştiriyor

BM'den Suudi Arabistanlı kadın aktivistin hapis cezasına mahkum edilmesine tepki

BM'den Suudi Arabistanlı kadın aktivistin hapis cezasına mahkum edilmesine tepki
Heniyye, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamaslı yetkililerin serbest bırakılmasını istedi

Heniyye, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamaslı yetkililerin serbest bırakılmasını istedi
Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktiviste 5 yıl 8 ay hapis

Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktiviste 5 yıl 8 ay hapis