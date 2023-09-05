Dolar
26.80
Euro
28.74
Altın
1,927.14
ETH/USDT
1,639.60
BTC/USDT
25,786.00
BIST 100
8,236.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kireçlik mevkisinde selde kaybolan Asel Balcan bebeği arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Suudi Arabistan'ın petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar uzattığı bildirildi

Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu.

Sibel Morrow  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Suudi Arabistan'ın petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar uzattığı bildirildi

Ankara

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, yıl sonuna kadar yapılacak kesintilerle birlikte ülkede günlük petrol üretiminin 9 milyon varile düşeceği belirtildi.

Böylece Suudi Arabistan'ın Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olarak aldığı 1 milyon varillik kesintiyle toplam miktar 1,5 milyon varile yükseldi.

Kesintiyle petrol piyasalarındaki istikrarın korunmasının hedeflendiği ve kesinti miktarının aylık olarak revize edileceği kaydedildi.

Öte yandan, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da yıl sonuna kadar petrol ihracatını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacağını açıkladı.

OPEC+ grubu geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varil üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.

Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracatındaki kesintileri uzatma kararının ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1,77 artışla 90,58 dolara kadar yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 8,76 yükselişle 87,48 doları gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nin oksijen deposu deniz çayırları koruma altına alınıyor
Kırklareli'nde sel nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları "kadro" için eylemde
Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı
Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk

Benzer haberler

Suudi Arabistan'ın petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar uzattığı bildirildi

Suudi Arabistan'ın petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar uzattığı bildirildi

Milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü

Brent petrolün varil fiyatı 88,92 dolara yükselerek rekor kırdı

Suudi Arabistan Sanayi Bakanı Hureyf, Türkiye ile ortaklık ilişkilerini AA'ya değerlendirdi

Suudi Arabistan Sanayi Bakanı Hureyf, Türkiye ile ortaklık ilişkilerini AA'ya değerlendirdi
GÖRÜŞ - Bir imaj çalışması: Suudi Arabistan'ın arabuluculuk faaliyetleri

GÖRÜŞ - Bir imaj çalışması: Suudi Arabistan'ın arabuluculuk faaliyetleri
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet