Euro
9.04
Dolar
7.65
BIST 100
1,271.75
Altın
1,880.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan'ın 2020 bütçe tahminlerinde petrol gelirlerinin payı yüzde 20 düştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2020 yılı bütçe tahminlerinde petrol gelirlerinin payının yüzde 20 oranında düştüğünü duyurdu.

Gülşen Topçu   | 13.11.2020
Suudi Arabistan'ın 2020 bütçe tahminlerinde petrol gelirlerinin payı yüzde 20 düştü

İstanbul

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Selman, yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan 2020 yılı bütçe tahminlerinde ülkenin gelirlerinin 833 milyar riyal olarak belirlendiğini, bunun da 513 milyar riyalini (137 milyar dolar) petrol gelirlerinin oluşturduğunu belirtti. 

Bin Selman, bu yıl petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol gelirlerinin de 410 milyar riyale (109 milyar dolar) gerilediğini, bunun da tek başına bu yılın bütçesinde 504 milyar riyal tutarındaki maaş ödemelerini bile karşılamadığını kaydetti.

Muhammed bin Selman ayrıca, diğer kalemlerde bir artış yaşanmazken petrol gelirlerinde bu kadarlık bir düşüşün milyonlarca kişinin işini kaybetmesi ve ekonomik durgunluk yaşanması anlamına geldiğini ifade etti.

Veliaht Prens Selman, Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve turizm, spor, sanayi, tarım, ulaşım, uzay, madencilik ile diğer alanlarda yeni sektörleri desteklemek için çalıştıklarını da dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 946 bini aştı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 418 kişi öldü
Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir
Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı

Benzer haberler

Suudi Arabistan'ın 2020 bütçe tahminlerinde petrol gelirlerinin payı yüzde 20 düştü

Suudi Arabistan'ın 2020 bütçe tahminlerinde petrol gelirlerinin payı yüzde 20 düştü