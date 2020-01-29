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Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Suudi Arabistan'dan 'Trump'ın sözde barış planı çabalarına destek' açıklaması

Suudi Arabistan, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail barış planına ilişkin çabalarını takdir ettiğini" açıkladı.

Mahmut Geldi   | 29.01.2020
Suudi Arabistan'dan 'Trump'ın sözde barış planı çabalarına destek' açıklaması

Beyrut

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın, ABD yönetimi tarafından açıklanan planı inceledikten sonra Filistin meselesine ilişkin adil ve kapsayıcı her türlü çabayı destekleyeceği teyit edildi.

Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz Al Suud döneminden bugüne kadar uluslararası platformlarda Filistin davasına sahip çıktığı savunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın ayrıca adil ve kapsamlı barışın stratejik seçenek olduğunu teyit eden 2002 yılındaki Arap Barış Girişimi'ne de öncülük ettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan Krallığı, Filistin ve İsrail arasında kapsamlı barış planı geliştirmek için Başkan Trump yönetiminin sarf ettiği çabaları takdir ediyor. Ayrıca ABD'nin himayesi altında taraflar arasında doğrudan müzakereleri başlatma ve planla ilgili her türlü anlaşmazlığı müzakereyle gidermeye teşvik ediyor. Bu da barış sürecinde, kardeş Filistin halkının meşru haklarını sağlayacak bir anlaşmaya varılması içindir."

Öte yandan, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

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